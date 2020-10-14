الكشف عن مركز العراق في قائمة المؤشر العالمي للجوع

2020/10/14 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حتل العراق المرتبة 65 في مؤشر العالمي للجوع ” GHI” لسنة 2020، فيما جاءت بيلاروسيا الاولى عالميا في اقل الدول ضمن المؤشر.

وبحسب المؤشر السنوي الذي تصدره منظمة التنمية وتنظيم المساعدات الإنسانية الألمانية «Welthungerhilfe»، والمؤسسة الإيرلندية «Concern Worldweide»، يتم تصنيف الدول ضمن هذه القائمة في حال حصولها على تقييم أقل من 5 في المئة، من النسبة الإجمالية المتوسطة لمكونات المؤشر، التي تتضمن النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال، إضافة إلى نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم، علاوة على معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

واحتل العراق المرتبة 65 ضمن قائمة ضمت 127 دولة في مؤشر العالمي للجوع لسنة 2020 بتسجيله 17.1 % منخفضا عن عام 2012 الذي سجل فيه 21.1 % ومنخفضا عن عام 2006 الذي سجل 24 % ومنخفضا عن عام 2000 الذي سجل ايضا 24 %.

واشار التقرير الى ان بيلاروسيا احتلت المرتبة الاولى عالميا في اقل الدول جوعا باحتلالها المرتبة الاولى بتقييم اقل من 5 % تليها البوسنة والهرسك ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة البرازيل، فيما تذيلت القائمة عشر دول في نفس المركز الاخير من بينها الصومال وسوريا وبورندي وغينيا بيساو والكونغو.

وعربيا وحسب التقرير فان الكويت احتلت المرتبة الاولى وبالمرتبة العاشرة عالميا باقل الدول في مؤشر الجوع تلتها تونس بالمرتبة 23 عالميا ومن ثم السعودية ثالثا وبالمرتبة 45 عالميا.

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