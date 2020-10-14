عبد المهدي: حكومتي عانت ما تعانيه الحكومة الحالية

2020/10/14 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادرد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على التصريحات الاخيرة لوزير المالية علي علاوي بخصوص تعامل حكومته مع الملف الاقتصادي.

وقال عبد المهدي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة السابقة عانت ما تعانيه الحكومة الحالية من زيادة النفقات وقلة الواردات، ففي نهاية 2019 كان احتياط الخزينة يتجاوز المدور من 2018 إلى 2019 بما يقارب الثلاث مرات، إذ شهد الاقتصاد تقدماً متنامياً خلال عام 2019".

ولفت الى "ارتفاع احتياطات البنك المركزي في نهاية 2019 والربع الأول من 2020 إلى 67.6 مليار دولار مقابل 64.3 مليار دولار في نهاية 2018".

وأضاف أن الحكومة سحبت معظم، ان لم يكن كله، المبلغ الموجود في صندوق الاستثمار الصيني العراقي والمقدر بمليار دولار لسد بعض عجر الموازنة.

واشار عبد المهدي الى "توفر خزين كبير من الحنطة والشعير والرز والخضروات والثروة الحيوانية قريبة من الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن توفير خزين مائي كبير تجاوز 50 مليار متر مكعب من المياه".

وأكد زيادرة "الطاقة الكهربائية في صيف 2019 بحوالي 23% عما كانت عليه في صيف 2018، وكانت ساعات القطع في 2019 أقل من السنوات الأخرى".

وقال ان الاعتماد على العملة الوطنية ازداد في العام 2019،"إذ ارتفعت بنسبة 8% عما كانت عليه عام 2018 بحسب تقرير البنك الدولي، وتقدمنا في توطين الرواتب بنسبة أكثر من 30% مع نهاية 2019".

وأستدرك: "ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 4.9% من الناتج الوطني الإجمالي في 2019 مقارنة بعام 2018، وهذا بمفرده يعني 11.47 مليار دولار أضيفت للاقتصاد الوطني".

واختتم بيان رئيس الوزارء السابق بـ"تراجع الدين العام من 115.2 مليار دولار عام 2017 إلى 110.4 مليار دولار عام 2018 إلى 104.4 مليار دولار عام 2019، والدين الخارجي إلى 54 مليار دولار عام 2019 بدل 59 مليار دولار و 69.5 مليار دولار لعامي 2018 و2017".

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