تحالف القوى يتوقع حصوله على 6 مقاعد في المحافظات الجنوبية

2020/10/14 | 10:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن نيته النزول بقوائم انتخابية في محافظات الوسطى والجنوبية بينها الناصرية، فيما رجح حصوله على ستة مقاعد في محافظات الجنوب.وقال القيادي بالتحالف النائب أحمد الجبوري ابو مازن في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، “إننا سننزل بقوائم انتخابية في بابل والناصرية والمحافظات […]

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