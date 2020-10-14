مصرف الرافدين يعلن رفع قيمة قروض المشاريع الخاصة

2020/10/14 | 10:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المصرف أنّ الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، رفع قيمة القروض الموجهة للمشاريع الصغيرة الخاصة لصل إلى 25 مليون دينار.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 14 تشرين الأول/أكتوبر، "تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار".

ودعا المصرف، المواطنين أصحاب المحال والمهن الأخرى على مختلف أنواعها إلى "الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدًا أن "مدة تسديد القرض هي 5 سنوات أي بواقع 60 شهرًا".

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