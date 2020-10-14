عاجل/ الصناعة تخطط لتصدير السمنت وبعض المواد الإنشائية

2020/10/14 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة لتصدير السمنت وبعض المواد الانشائية إلى الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن هناك عدداً من الشركات التابعة للوزارة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها ولديها القدرة على التصدير "، مؤكداً "تنفيذ نشاط التصدير للمنتجات الأسفلتية كالبرايم كوت والكات باك والبرايمر المنتجة في الشركة العامة للصناعات التعدينية".

واضاف، أن هناك مساعيَ كبيرةً وجادةً لتصدير منتجات أخرى كالمواد الانشائية والسمنت، فضلاً عن أن هناك منتجات أخرى جاهزة للتصدير عند استحصال الموافقات الأصولية لعدم وجود سوق لها في البلد".

وأشار إلى أن الإغراق السلعي للمنتجات والبضائع المستوردة ودخولها دونما رقابة أو سيطرة وبنوعيات رديئة أثَّرت سلباً على تصريف وتسويق المنتجات الوطنية التي تمتاز بنوعياتها العالية ومطابقتها للفحوصات والمواصفات العراقية والعالمية كونها تخضع لمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

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