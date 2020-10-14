مستشار الكاظمي يتهم قوى سياسية محاولة عرقلة اجراء الانتخابات بموعدها

2020/10/14 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حذر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، من عدم إمكانية اجراء الانتخابات حتى ولو بعد 10 سنوات في حال بقاء الأوضاع الحالية على ما هي عليه، متهما قوى سياسية بمحاولة عرقلة اجراء الانتخابات بموعدها.وقال الهنداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إنه “اذا بقيت الأوضاع على ما هي […]

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