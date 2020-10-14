وزير الاتصالات يكشف عن “شبكة الألياف الضوئية” لكل بيت عراقي

2020/10/14 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني، الأربعاء، عن مشروع إنشاء وتشغيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل في جميع أرجاء البلاد، مبينة ان المشروع يهدف إلى تقديم خدمات رقمية واتصالات متكاملة لجميع العراقيين بأسعار مناسبة وخيارات متعددة تضاهي الطفرة الحديثة التي يشهدها العالم.

وقال الشيباني في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة، تشرف وتسهم في تنفيذ المشروع المرمز بـ «FTTH» لشبكة الالياف الضوئية للمنازل فائق السرعة، وبسعة كلية تقدر بـ 4 ملايين مشترك (منزل) كمرحلة أولى تنجز خلال سنة واحدة، موزعة بين 16 منطقة تمثل جميع محافظات العراق باستثناء الاقليم، وتعد محافظة بغداد منطقتين (رصافة- كرخ)”.

وأضاف، أن «الخطوط الجديدة لن تنحصر بخدمات الانترنت بالمواصفات العالية؛ بل ستؤمن الاتصالات الأخرى كالهاتف الأرضي، وكذلك جميع التطبيقات الحديثة وخدمات التلفزيون والقنوات الرياضية والقنوات مدفوعة الثمن ضمن أسعار معقولة، وسينجز هذا المشروع خلال سنة واحدة تقريباً»، مشيرا إلى أن «المشروع سيعمل على إيصال الكابل الضوئي الخاص بالإنترنت لكل مسكن بغية الإسهام في تحسين شبكة الإنترنت».

وكانت وزارة الاتصالات قد كشفت في وقت سابق،عن أنها تعمل حالياً لمعالجة مشكلة الانترنت، من خلال التحول من خدمات WiFi (خدمة الأبراج)، إلى الانترنت الضوئي (شعيرة ضوئية)، إلى كل منزل، بينما أشارت إلى أن الاعتماد على الانترنت الضوئي سيحسن من جودة الشبكة العنكبوتية.



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