نائب شبكي يحذر من اتفاق الكاظمي مع اقليم كردستان حول سنجار

2020/10/14 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حذر النائب عن المكون الشبكي قصي عباس الشبكي، من وجود مخاوف كثيرة اثارها اتفاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع إقليم كردستان حول سنجار ومناطق سهل نينوى، لافتا الى ان هناك مخاوف امنية كبيرة من عودة الإرهاب الى هذه المناطق في حال تغيير الخارطة الأمنية فيها.وقال الشبكي في تصريح صحفي تابعته المستقلة […]

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