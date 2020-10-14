غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة.. حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين

2020/10/14 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين.





وبحسب جداول توضيحية صادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية، اليوم وغداً سيكون صحواً، ولا تغير بدرجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بالمنطقة الوسطى، وبالجنوبية، تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة".





وأضافت الهيأة، أن "المنطقة الشمالية، سيكون طقسها اليوم وغداً، صحواً ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي، ولا تغير بدرجات الحرارة، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".





وأشارت إلى أن "الطقس في المنطقة الوسطى يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً، مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية والجنوبية يكون صحواً مع قطع من الغيوم".

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