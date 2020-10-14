نائب : العراق يتعرض الى مشاريع التقسيم من قبل اطراف داخلية وبدعم خارجي

2020/10/14 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حذرت النائب المستقلة ندى شاكر، من مخططات لتقسيم العراق من قبل بعض الأطراف السياسية الباحثة عن مصالحها في الانتخابات المقبلة، لافتة الى ان بعض الدول تسعى لذلك التقسيم من اجل تحقيق مصالحها.وقالت شاكرفي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “بعض الجهات السياسية تعمل من اجل خدمة مصالحها وتحقيق مكاسبها في […]

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