3.5 مليون دولار سعر هيكل عظمي لديناصور في مزاد بباريس

2020/10/14 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…شهد دار مزادات “درو” بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، بيع هيكل عظمي لديناصور من فصيلة “ألوصورس” بأكثر من 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار).وبلغ سعر الديناصور 3.07 مليون يورو وهو أعلى بكثير من التقديرات الأصلية التي كانت تتراوح ما بين 1 إلى 1.2 مليون يورو، بحسب تغريدة للدار على موقع “تويتر”.ولم يقدم مدير المزاد أي معلومات عن المشتري.ويُنظر إلى الـ”ألوصورس” على أنه سلف أصغر للديناصور “تيرانوسوروس ريكس”.انتهى 25

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