تقرير : برشلونة يعود للاهتمام بالثنائي ديفيد ألابا و بوحبا لضمهما الصيف المقبل

2020/10/14 | 10:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن عودة برشلونة للاهتمام بالثنائي ديفيد ألابا ظهير أيسر بايرن ميونخ وبول بوحبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، لضمهما الصيف المقبل.

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