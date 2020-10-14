الصدر يحدد ثلاثة مواثيق سلام سترجع للشعب أمنه وأمانه وتحفظ هيبة الدولة

2020/10/14 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، (14 تشرين الأول، 2020)، سعيه لكتابة ثلاثة مواثيق سلام “سترجع للشعب أمنه وأمانه وتبعد عنه التدخلات الخارجية وتحفظ الهيبة للوطن ودولته”، حسب وصفه.وخصص الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر … Readmore

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