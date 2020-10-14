2020/10/14 | 10:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أوضحت وزارة الزراعة ، أن ارتفاع أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية كان بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة الزيارة المليونية، فيما أكدت انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة.وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية كان بسبب زيادة الطلب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة توضح اسباب زيادة اسعار الطماطم في الاسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة توضح اسباب زيادة اسعار الطماطم في الاسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).