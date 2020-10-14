النقد الدولي يحذر من توقعات اقتصادية أكثر سوءا في دول الخليج

2020/10/14 | 10:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حذّر صندوق النقد الدولي، من توقعات اقتصادية أكثر سوءا للناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج؛ بسبب تداعيات هبوط أسعار النفط وفيروس كورونا.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي.

وتوقع صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4 بالمئة في 2020، في تحسن عن انكماش بنسبة 5.2 في المئة كان متوقعا في يونيو، لكنه قال إنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.وتعاني دول الخليج الغنية بالنفط من صدمة مزدوجة من أزمة فيروس كورونا، التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وانخفاض أسعار النفط، ما يضر بالإيرادات هذا العام.وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، التي صار من المتوقع أن تشهد انكماشا 5.4 بالمئة هذا العام مقابل تقديرات سابقة 6.8 في المئة.وقال الصندوق إن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، قد تشهد انكماشا نسبته 6.6 بالمئة هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المئة.

وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا عشرة بالمئة، والكويت 8.1 بالمئة، وكان الصندوق توقع في نيسان/ أبريل انكماشا نسبته 2.8 بالمئة في عمان و1.1 بالمئة في الكويت.وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 بالمئة، واقتصاد البحرين 4.9 بالمئة، مقابل توقعات تراجع في نيسان/ أبريل عند 4.3 بالمئة و3.6 بالمئة على الترتيب.وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية، التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 بالمئة في 2021.ومن المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3 بالمئة العام المقبل، بينما من المتوقع أن تظل عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5 بالمئة.



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