ذي قار تسجل 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/14 | 10:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، الاربعاء، 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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