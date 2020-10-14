الاطاحة بمنتحل صفة رجل دين وقيادي بالحشد في النجف

2020/10/14 | 10:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض، على متهم انتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي في النجف الاشرف.

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