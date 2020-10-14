المجلس النرويجي للاجئين: 10 ملايين طفل عراقي بلا تعليم

2020/10/14 | 10:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين، عن عدم قدرة عشرة ملايين طفل في انحاء العراق على الذهاب لتلقي التعليم.

وأظهرت الدراسة انه منذ تفشي وباء كورونا المستجد في شهر شباط الماضي، تم إغلاق آلاف المدارس في العراق، وأثر ذلك على أكثر من عشرة ملايين طفل في انحاء العراق تم تركهم بدون تعليم.



وبينت الدراسة، أنه بعد سبعة أشهر من إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا، فإن مواعيد إعادة فتحها في العراق ما تزال غير واضحة والدروس ستكون محدودة لمراحل دراسية معينة.

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