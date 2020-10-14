2020/10/14 | 10:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال، عن إصابة جنديين من جنود الاحتلال بجروح، خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم “بلاطة” شرقي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال المتحدث، إن الجنديين أصيبا بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة فجر اليوم الأربعاء، خلال عملية اعتقال من وصفهم بـ”المطلوبين”.وأوضح أن الجنديين أصيبا على ما يبدو بشظايا قنبلة ألقيت عليهم وتم نقلهم إلى العلاج في أحد المستشفيات الإسرائيلية.من جانبها ذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت فجر اليوم مخيم “بلاطة”، وشنت حملة دهم واعتقال.وأضافت أن جنود الاحتلال اقتحموا المخيم من الجهة الشرقية وانتشروا في حارات وأحياء المخيم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت فيما رصدت طائرة مراقبة وتصوير في سماء المخيم.وأشارت إلى اعتقال قوات الاحتلال الشاب علي حشاش بعد مداهمة منزله في حارة الحشاشين.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة جنديين إسرائيليين جراء إلقاء عبوة ناسفة عليهما شرق نابلس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة جنديين إسرائيليين جراء إلقاء عبوة ناسفة عليهما شرق نابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).