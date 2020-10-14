كشف تفاصيل الاتفاق العسكري بين بغداد وأربيل

2020/10/14 | 10:53 - المصدر: عين العراق

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كشف الفريق جمال ايمينكي رئيس أركان قوات البيشمركة، عن تفاصيل الإتفاق المبرم مع الدفاع العراقية والخاص بفتح مركز للتنسيق المشترك في بغداد واربيل .

وقال ايمنكي، إن اللجان المشتركة ستبدأ بعملية التنسيق من قاطع لأخر، حيث سينطلق العمل من قاطع عمليات ديالى في مناطق خانقين وكلار وكفري.

وأضاف أن السيطرات المشتركة أيضا اضيفت الى جدول الاعمال للتنسيق ايضا في هذا المجال.

واوضح رئيس اركان الجيش لقوات البيشمركة ان اللجنة العليا ستشرف على عمليات التنسيق هذه.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية امس الثلاثاء، توصلها إلى تفاهمات مع إقليم كوردستان لاستئناف التنسيق بينهما بعد توقف دام ثلاثة أعوام على خلفية استفتاء الاستقلال في الإقليم.

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