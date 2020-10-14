الاتصالات تكشف عن مشروع إنشاء وتشغيل شبكة الألياف الضوئية لكل منزل عراقي

2020/10/14 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

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وزير الاتصالات

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الاتصالات عن مشروع إنشاء وتشغيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل في جميع أرجاء البلاد، مؤكدة ان المشروع يهدف إلى تقديم خدمات رقمية واتصالات متكاملة لجميع العراقيين بأسعار مناسبة وخيارات متعددة.





وذكر وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 14 تشرين الأول 2020، أن "الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة للوزارة، تشرف وتسهم في تنفيذ المشروع المرمز بـ FTTH لشبكة الالياف الضوئية للمنازل فائق السرعة، وبسعة كلية تقدر بـ 4 ملايين مشترك (منزل) كمرحلة أولى تنجز خلال سنة واحدة، موزعة بين 16 منطقة تمثل جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كوردستان، وتعد محافظة بغداد منطقتين (الرصافة- الكرخ)".

وأضاف الوزير أن "الخطوط الجديدة لن تنحصر بخدمات الانترنت بالمواصفات العالية، بل ستؤمن الاتصالات الأخرى كالهاتف الأرضي، وكذلك جميع التطبيقات الحديثة وخدمات التلفزيون والقنوات الرياضية والقنوات مدفوعة الثمن ضمن أسعار معقولة، وسينجز هذا المشروع خلال سنة واحدة تقريبا".

وأوضح ان ، المشروع سيعمل على إيصال الكابل الضوئي الخاص بالإنترنت لكل مسكن بغية الإسهام في تحسين شبكة الإنترنت.

وكانت وزارة الاتصالات قد كشفت في وقت سابق،عن أنها تعمل حاليا لمعالجة مشكلة الانترنت، من خلال التحول من خدمات WiFi (خدمة الأبراج)، إلى الانترنت الضوئي (شعيرة ضوئية)، إلى كل منزل، بينما أشارت إلى أن الاعتماد على الانترنت الضوئي سيحسن من جودة الشبكة العنكبوتية.

ر.إ

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