الأسهم الأوروبية تهبط بالمستهل مع استمرار مخاوف كورونا

2020/10/14 | 10:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات اليوم الأربعاء، مع متابعة نتائج الأعمال ومخاوف بشأن وباء كورونا.

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