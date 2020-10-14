وزير التخطيط العراقي: وفد وزاري رفيع المستوى يزور مصر قريبا

2020/10/14 | 10:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، إن زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى جمهورية مصر العربية في الأيام الماضية تأتي استكمالا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، …

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