2020/10/14 | 10:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلنت شركة إيلي ليلي، إيقاف التجارب إيقاف التجارب السريرية، والتي ترعاها الحكومة لعلاجها المضاد لكوفيد-19، وهو عقار مماثل للذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مرضه بفيروس كورونا.وأكدت الشركة في بيانها أن الإيقاف بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة.وليس من غير المألوف وقف تجارب اللقاحات مؤقتا للتحقيق في المخاوف المتعلقة بالسلامة، ولا تشير هذه الإجراءات بالضرورة إلى وجود مشكلة خطيرة عند أحد المتطوعين.ورغم الحاجة الملحة إلى الأدوية واللقاحات للتصدي للوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، والسرعة التي يجري بها تطويرها، خضعت هذه التجارب لتدقيق مكثف، وفقا لرويترز.والعقار الذي ستنتجه إيلي ليلي مماثلا تماما لذلك التابع لشركة “ريجينيرون”، والذي أعطي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا.وروج الرئيس ترمب للمنتج، باعتباره “علاج” لحالته الصحية، ملوحا بأنه ستتم الموافقة عليه وتوزيعه، في القريب العاجل.وقالت شركة “جونسون آند جونسون” للصناعات الدوائية الأمريكية، يوم الاثنين، إنها علقت تجاربها السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكورونا، بعد ظهور أعراض مرض غير مبرر على أحد المشاركين في التجارب.وأعلنت المجموعة في بيان لها، أن قرار وقف التجارب هو قرار مؤقت، ويشمل كل عمليات التلقيح الإضافية في كل التجارب السريرية.يستمر تعليق تجارب لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية التي تعمل عليه بالتعاون مع جامعة “أكسفورد”، في أمريكا والذي وصل لأكثر من شهر، وسط جدل واسع وتساؤلات كبيرة، بسبب النقص “الخطير” في التجارب على اللقاح المطبق على قرود الشمبانزي.قالت مولي ماكولي، المتحدثة باسم ليلي، في بيان، “بداعي الحذر الشديد، أوصى مجلس مراقبة سلامة البيانات المستقل بوقف التسجيل مؤقتا، لضمان سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة”.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيقاف تجارب عقار عولج به ترامب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيقاف تجارب عقار عولج به ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).