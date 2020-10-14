ترامب يتهم صهر منافسه بايدن بالاستفادة مادياً من فيروس كورونا المستجد

2020/10/14 | 10:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صهر منافسه الديمقراطي جو بايدن، يحاول الاستفادة ماليا من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف ترامب، في كلمة ألقاها في ولاية بنسلفانيا يوم أمس: “في هذا الأسبوع بالذات، علمنا أن فردا آخر من عائلة … Readmore

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