ائتلاف النصر: البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري

2020/10/14 | 11:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أكد ائتلاف النصر، أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة ،جاءت متأخرة، لافتاً، إلى أن البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.

وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلّا أنها متأخرة فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ شهور طويلة.

وأشارت إلى أن السؤال الذي لم تجب عليه الورقة هي "الإرادة السياسية" لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الستراتيجي والقريب، مبينة، أن مباركة الكتل السياسية شيء والتنفيذ شيء آخر.

واوضحت، أن البلد لم يعد يحتاج إلى دواء بل إلى استئصال أعضاء (فسدت) واستبدالها باعضاء فاعلة تعيد الحيوية لجسد الدولة وتؤسس لمرحلة بناء المجتمع وتوطيد العلاقة بينهما.

وأكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، امس الثلاثاء، أن الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة، مشيراً إلى أن أحد المحاور الرئيسية للورقة هو إصلاح الواقع في المحافظات.

وقال علاوي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المشترك مع الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق"، مبينا أن "الحكومة تواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية".

وأضاف، أن "الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم"،

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