أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12

2020/10/14 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت شركة أبل عن سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام بعد تأخير إطلاقها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، والتي ستعمل بتقنية الجيل الخامس.

وكشفت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم.

وقال مسؤولو أبل إن "اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة "الخارقة"، إضافة إلى الخصوصية والأمان".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان، نظرًا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات (واي-فاي) الأقل أمنًا.

ويأتي هاتف آيفون 12 الجديد بخمسة ألوان، وهي الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود مع هيكل من الألومنيوم بحافات مسطحة.

وبحسب أبل فإن آيفون 12 يحمل شاشة 6.1 انش من نوع أوليد Super Retina XDR، وهي أنحف بنسبة 11% من السابق، وبحواف أصغر بنسبة 15% وإضاءة أفضل بنسبة 16%.

ويحمل آيفون 12 المعالج A14 ، وهو أفضل بنسبة 40% من السابق A13، حيث يعتبر أول معالج تم تصنيعه بتكنولوجيا 5 نانومتر.

وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، فيما ستكون الثانية 12MP واسعة جدًا بفتحة 2.4 مع مميزات جديدة، دعم Smart HDR 3، وتحسينات بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة الـ 4G بهدف توفير الطاقة.

وشهدت عملية الشحن اللاسلكي تحسينات بحيث يتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرة.

وسيبدأ سعر آيفون 12 من 699 دولارا تقريبا.

وقد بدأ المؤتمر بالإعلان عن السماعة والتي تتيح التحكم فيها صوتيا وبالإمكان القيام بربط عدد من الأجهزة فيها والتحكم بأي جهاز ذكي من خلالها.

وستوفر أبل جهاز هوم بود ميني بسعر 99 دولارا، فيما سيكون الطلب المسبق يوم 6 تشرين الثاني، والبيع يوم 16 من الشهر نفسه.

وستوفر أبل جهاز هوم بود باللونين الأبيض والأسود.

آيفون 12 برو

وكشفت أبل عن هاتف آيفون 12 برو، والذي يأتي بشاشة 6.1 انش Super Retina XDR، فيما يأتي هاتف برو ماكس بشاشة 6.7 إنش.

ويأتي الهاتف بكاميرا ستوفر تقريب يصل لأربع مرات، فيما ستوفر نسخة برو ماكس 5 مرات تقريب بدون أي خسارة في جودة الصورة.

أبل أعلنت عن أسعار أجهزة الآيفون 12 برو، وستكون متاحة للطلب من الجمعة الحالية والبيع الجمعة من الأسبوع القادم.

أسعار هواتف آيفون الجديدة

آيفون 12 ميني بسعر من 699 دولارا.

آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارا.

آيفون 12 برو بسعر يبدأ من 999 دولارا.

آيفون 12 برو ماكس بسعر يبدأ من 1099 دولارا.

الطلب المسبق 16 تشرين الاول والبيع يوم 23 تشرين الاول، فيما ستتوفر نسخة ميني وماكس للبيع يوم 13 تشرين الثاني.

وكشفت أبل أن معالج الجهاز أسرع بنسبة 50٪، من أي هاتف آخر، حسي سيكون أقوى ويعتمد على تقنيات جديدة.

وستكشف الشركة عن مجموعة هواتف آيفون 12، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من التغييرات أكثر من أي عام مضى.

وستطرح آبل للمرة الأولى iPhone 12 PRO MAX، بقياس 6.7 بوصة، وهو أكبر قياس على الإطلاق لهواتف آيفون.

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