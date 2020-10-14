توضيح جديد من وزارة العمل بشأن مبادرة ’توظيف’

2020/10/14 | 11:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن مبادرة توظيف ستفعل الكثير من القوانين لتوفير فرص عمل للعاطلين، فيما اشارت إلى أن العاطلين المسجلين لديها سيكون لهم الحق في هذه المبادرة.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة احرار زلزلي للوكالة الرسمية وتابعه "ناس" (14 تشرين الاول 2020)، إن "هناك أعداداً كبيرة سجلت في مبادرة التوظيف الالكترونية منذ اطلاقها من رئاسة مجلس الوزراء"، مبينةً أن "هناك آليات تم الاتفاق عليها مع الوزارات المعنية بشأن المبادرة".

وأضافت، أن "العاطلين المسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ، يقدر عددهم بمليون و400 الف سيكون لهم الحق في هذه المبادرة، لكون اغلبهم قد تلقى دورات تدريبية من الوزارة"، مؤكدةً أن "المبادرة ستتمكن من تفعيل الكثير من القوانين التي تخدم شريحة الشباب من العاطلين كالعمل الاستثماري".

وشددت على "ضرورة تفعيل قانون العمل الاستثماري الذي ينص على ان يكون هناك 50% من العاملين في المشاريع عراقيون و50% من العمال الأجانب، منوهة بأن تطبيق هذا القانون سيترك الكثير من الوظائف للعاطلين".

واوضحت، أن "هناك أعداداً من المتقدمين على مبادرة التوظيف قد تحتاج الى التدريب واخرى الى وظائف بمستوى عال او بمستوى عمالة وغيرها".

واشارت الى ان "وزارة العمل قامت في الكثير من الجولات على المشاريع وتمكنت من شمول أكثر من 30 ألف عامل في القطاع الخاص ضمن الضمان الاجتماعي لكي تصبح لديهم حقوق تقاعدية أسوة بأقرانهم من الموظفين في القطاع العام".

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