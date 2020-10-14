"نيكي" الياباني يرتفع عند الإغلاق للجلسة الثانية

2020/10/14 | 11:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب موسم نتائج الأعمال ومتابعة تطورات فيروس كورونا.

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