القبض على شخص ينتحل صفة قيادي بالحشد في النجف

2020/10/14 | 11:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص انتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي بمحافظة النجف.وذكرت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين والمطلوب وفق القرار 160 لسنة 1983 لقيامه بانتحال صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي”.وأضاف البيان، أن “عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص واستحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم له والقبض عليه في مركز محافظة النجف الأشرف”.وأشار البيان إلى أن المتهم “اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتحاله الصفتين أعلاه وقيامه بابتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد”.



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