مصرف الرشيد يحذر من التعامل مع اي جهة خارج المصرف

2020/10/14 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرشيد، الاربعاء، كافة المواطنين عدم التعامل مع اي جهة خارج المصرف لترويج السلف والقروض.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف حذر كافة المواطنين عدم التعامل مع اي جهة خارج المصرف لترويج السلف والقروض ويخلو مسؤوليته عن اي تبعات مالية او قانونية تترتب على ذلك”.

ودعا المصرف “كافة الراغبين بالاستفادة من الخدمات المصرفية مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف متنوعة للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.

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