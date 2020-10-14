وزارة العمل: مبادرة توظيف ستلزم القطاع الخاص بتوفير وظائف للعاطلين عن العمل

2020/10/14 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تسجيل ارقام قياسية في مبادرة التوظيف الالكترونية منذ اطلاقها من رئاسة مجلس الوزراء مؤكدة ان مبادرة توظيف ستفعل الكثير من القوانين لتوفير فرص عمل للعاطلين،

واشارت المتحدثة باسم الوزارة إلى أن العاطلين المسجلين لديها سيكون لهم الحق في هذه المبادرة والبالغ عددهم مليوناً واربعمئة الف، وشددت على ضرورة تفعيل قانون العمل الاستثماري الذي ينص على ان يكون هناك خمسين في المئة من العاملين في المشاريع عراقيون بهدف الوظائف للعاطلين.

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