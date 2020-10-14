مجلس العلاقات الخارجية الأميركي يحذر الانسحاب الأميركي الكامل من العراق

2020/10/14 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، من الانسحاب الأميركي الكامل من العراق، في وقت عرضت فيه الميليشيات الموالية لإيران تعليق الهجمات الصاروخية إذا قدمت بغداد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وقال المحلل في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ماكس بوت إنه قد يكون من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة تقليص بعثتها الدبلوماسية في بغداد، وهي البعثة الأكبر في العالم، بالنظر إلى استمرار الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران.

وأضاف بوت أن بقاء القوات الأميركية في العراق يضمن مواجهة النفوذ الإيراني، الذي لا يزال موجودا رغم كل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طهران.

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