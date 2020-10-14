الاتفاق بين بغداد وأربيل سيمنع المجاميع المسلحة من استغلال الفراغات الأمنية

2020/10/14 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

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وحول الاتفاق الأمني الأخير بين بغداد واربيل ، أكد خبراء في الشؤون العسكرية أن هذا الاتفاق جاء بعد عملية استهداف أربيل بصواريخ من قبل مجاميع مسلحة في منطقة سهل نينوى الأسبوع الماضي

واكد الخبراء ان التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة مهم جدا كونه سيقطع الطريق أمام المجاميع المسلحة ويمنعها من استغلال الفراغات العسكرية..

وبعد أن أعلنت فصائل مسلحة في بيان وقف مشروط لعمليات استهداف السفارة الأميركية في بغداد، توقع مراقبون قيام تلك الفصائل بعمليات استهداف من خارج بغداد وتحديدا مناطق الفراغ الأمني على خط التماس مع قوات البيشمركة كاستهداف الأرتال الأميركية أو النقاط والقواعد العسكرية الأخرى الا ان التنسيق الأمني الأخير سيقطع الطريق أمامها.

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