محافظ البنك المركزي: انخفاض احتياطيات العراق من الدولار

2020/10/14 | 11:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررجح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، تراجع احتياطيات الدولار في البنك، بسبب زيادة تمويل نشاطات الاستيراد وتراجع العائدات الأجنبيةأأ من وزارة المالية.

وقال مخيف في تصريح، 14 تشرين الأول/اكتوبر، إن "التراجع في سعر النفط عالميًا والتخفيض الذي شهده الإنتاج في العراق استنادًا إلى اتفاق أوبك تسببا في انخفاض إيرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليًا".

وأضاف مخيف، أن "ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلاً عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية".

وأوضح المحافظ، أن "غالبية الإنفاق الجاري سيتحول إلى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلبًا على الدولار الأمريكي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل نشاطات الاستيراد فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعًا يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الإيرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية".

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