القضاء ينشر احصائية لحالات العنف الاسري خلال عام

2020/10/14 | 11:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة أمريكية تعلق تجارب لقاح كورونا بسبب مرض غامض

أعلنت مجموعة "جونسون&جونسون" للصناعات الدوائية، أنها علقت التجارب السريرية على لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض غير مبرر.

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