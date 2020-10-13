قطعوا يديّ فتى واقتلعوا عينيه.. ’جريمة الزرقاء’ تثير غضباً في الأردن

2020/10/14 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض فتى يبلغ من العمر 16 عاما، في محافظة الزرقاء الأردنية لبتر ساعديه وفقء عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص "ثأراً" لجريمة قتل سابقة.



وقال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني المقدم عامر السرطاوي، في تصريح تابعه "ناس" (14 تشرين الاول 2020)، إن الفتى أسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وإن حالته العامة سيئة.

وأوضح أنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة ارتكبها أحد أقاربه (والده)، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه الى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب والأدوات الحادة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وفور ورود البلاغ بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

وهزت الجريمة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلقوا هاشتاغ فيديو جريمة الزرقاء التي استهدفت الطفل، مطالبين السلطات الأمنية بالإسراع في إلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع أشد العقوبات عليهم.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للفتى عقب الجريمة، قبل أن تصدر السلطات الأردنية قرارا عاجلا بمنع تداول المقطع لبشاعته.

وقال حساب ناشط أردني تحت اسم أسَيّدْ: ”مهما قتلك فضولك لا تحاول تشوف فيديو جريمة الزرقاء.



ومهما شاهدت بشاعة لن تجد أبشع من عقلية المصور وهي بالتأكيد أبشع من الإرهابيين الذين قطعوا يدي الطفل واقتلعوا عينيه، الله يكون في عون الطفل على الحياة البشعة التي يكمل حياته فيها دون بصر ودون يدين“.

مهما قتلك فضولك لا تحاول تشوف فيديو جريمة الزرقاء.



ومهما شاهدت بشاعة لن تجد أبشع من عقلية المصور وهي بالتأكيد أبشع من الإرهابيين الذي قطعوا يدي الطفل و اقتلعوا عيناه.الله يكون في عون الطفل على الحياة البشعة الي يكمل حياته فيها بدون بصر وبدون يدين #جريمة_الزرقاء

— 🇯🇴 أُسَيّدْ (@ossaydrababah18) October 13, 2020

وقال الناشط معتز الربيحات في تغريدة له “ جريمة بشعه حدثت في الرزقاء بتر يدي طفل عمره 16 عاما وفقء عينيه ثأرا لجريمة قتل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحوش مش بشر، ما يقهر أنهم صوروا الجريمه، أتمنى من كل شخص وصله الفيديو ما ينشره ويقوقف عنده“.

جريمة بشعه حدثت في الرزقاء بتر يدي طفل عمره ١٦ سنه وفقه عينيه ثأر الجريمه قتل حسبي الله ونعم الوكيل وحوش مش بشر الي بقهر أنه مصورين الجريمه بتمنى من كل شخص وصله الفيديو ما ينشره ويقوقف عنده#جريمة_الزرقاء

— mutaz alrbehat (@meezo_86) October 13, 2020

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