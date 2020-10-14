كردستان تتسلم الـ320 مليار دينار المرسلة من الحكومة الاتحادية

2020/10/14 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن مصدر من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الأربعاء، وصول 320 مليار دينار عراقي، إلى البنك المركزي في إقليم كوردستان، ويتوقع أن يتم توزيع الرواتب يوم غد.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، قوله إن "المبلغ المذكور وصل الى البنك المركزي فرع الاقليم، كما توقع توزيع الرواتب يومٍ غدٍ الخميس".ويشير كتاب رسمي للحكومة الاتحادية، موقع من قبل وزير المالية العراقي علي علاوي، بتاريخ 13 تشرين الأول 2020، إلى إرسال 320 مليار دينار، لحكومة إقليم كوردستان، وجاء فيه، أن المبلغ مخصص لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيلول.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، (11 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً لتوزيع رواتب الموظفين.

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