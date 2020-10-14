هل تحاول بعض الدول الخارجية بسط نفوذها في فلسطين؟

2020/10/14 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراد سامي صحفي فلسطيني تفيد المصادر الإعلاميّة بالضفّة الغربيّة وغزّة أنّ مشروع توحيد الفصائل الفلسطينية يحرز تقدّما رغم تعثّره في بعض الأحيان.لا يزال الكثير يعتقد أنّ الحوارات الوطنيّة الفلسطينية الأخيرة ستفضي إلى طريق مسدود في النّهاية، خاصّة مع سعي بعض الدّول على غرار إيران إقحام نفسها وتعزيز نفوذها في فلسطين.في المقابل يضع آخرون […]

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