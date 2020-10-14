لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

2020/10/14 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، تسجيل 14231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

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