مقتل عنصر من الحشد العشائري بنيران قناص في ديالى

2020/10/14 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر من الحشد العشائري بنيران قناص داعشي قرب نقطة أمنية في أطراف نهر الإمام.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد عناصر الحشد العشائري، قتل بنيران قناص داعشي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، قرب نقطة أمنية في أطراف قرية نهر الإمام (45 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية أجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للبحث عن الإرهابيين".

وتشهد محافظة ديالى، اضطرابات أمنية بسبب وجود بعض الجيوب التي ينشط فيها الإرهابيون، وتنفيذهم عمليات إرهابية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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