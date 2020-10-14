عصير الجزر.. 8 فوائد

2020/10/14 | 11:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ينصح خبراء التغذية بشرب عصير الجزر، لما له من فوائد كثيرة في تعزيز المناعة وتحسين صحة العين والجلد، فضلا عن احتوائه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

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