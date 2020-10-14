وعن مدينة إدلب... المحتلة... - غسان صابور

2020/10/14 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور وعن مدينة إدلـب...



المحتلة.مدينة إدلب السورية المحتلة من جميع القوات الداعشية وشركائها المحليين والمستوردين..



والتي تشرف عليها السلطات الأردوغانية..



والمهملة المتروكة من السلطة الشرعية المركزية..



رغم أنها محاطة بأحراش وملايين أشجار الزيتون الناضجة المثمرة...



لم تحرق ولم تحترق فيها أية شجرة..



ولا أية شجرة زيتون واحدة..



وبالشمال السوري..



حيث ما زال عسكر ترامب..



وعسكر آردوغان..



ما زالت آبار ومضخ ......





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