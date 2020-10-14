هجوم رأسمالي يستهدف صحتنا العقلية - سعيد مضيه

2020/10/14 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه شعار الزمن الحالي، الذي طرحه الراحل سمير أمين ، "الاشتراكية أو هلاك البشرية"، مستندا الى تعاظم مخاطر التلوث البيئي والانحباس الحراري المولد لاختلالات المناخ، يتعزز –الشعار- بظاهرة تم الانتباه اليها مؤخرا، تتجلى في استلاب وعي البشر المدمنين على التواصل الاجتماعي.الصراع على عقول البشر هو جوهر النشاط الإعلامي للرأسمالية.



وقدم تشومسكي وفالتشيك في حواريتهما ما يؤكد هذه الحقيقة:

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