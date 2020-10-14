هل للكون حدود؟ - جواد بشارة

2020/10/14 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة هل للكون حدود؟ سؤال محير أليس كذلك؟بقلم فابريس نيكوتهل الكون منتهي أم لا؟ الملاحظات لا تسمح لنا أن نقرر.



لكن أحدث البيانات تشير إلى أنه يمكن أن يكون كرويًا وبلا حدود.



ولا تستبعد وجود أكوان أخرى ...



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جواد بشارةرسم توضيحي لتوسع الكون.هذا المقال مأخوذ من "" Sciences et Avenir رقم 202، المخصص لموضوع "اللانهاية".هل للكون حدود؟ مهما كانت الإجابة، ف ......





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