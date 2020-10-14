بعد البرتقال.. العراق في المرتبة الثانية بقائمة استيراد الرمان التركي

2020/10/14 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت اتحادات مصدري منطقة بحر إيجة، اليوم الاربعاء، ان العراق جاء بالمرتبة الثانية باكثر الدول استيرادا للرمان خلال تسعة اشهر، وذلك بعد ان احتل المرتبة ذاتها في استيراد البرتقال.

وبحسب معطيات اتحادات مصدري منطقة بحر ايجه فأن “صادراتها من الرمان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغت 59 مليونا و402 ألف دولار”.

واضافت ان “العراق جاء بالمرتبة الثانية بالاكثر الدول استيرادا للرمان حيث استورد ما بقيمة 12 مليونا و771 ألف دولار خلال هذه الفترة”.

وتابعت ان “روسيا جاءت بالمرتبة الاولى باكثر الدول استيرادا من تركيا حيث استوردت ما بقيمة 20 مليونا و243 آلاف دولار، وبزيادة بلغت 78 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت المانيا في المرتبه الثالثة بقيمة استيراد 4 ملايين و870 دولار”.

ويوم امس الن رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز أن العراق جاء بالمرتبة الثانية من بين الدول العالم الأكثر استيرادا للحمضيات التركية.

وقال كاشماز، إن “قيمة صادرات الحمضيات في الأشهر التسعة الأولى من 2020 وصلت 374 مليون دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.”

وأضاف إلى أن “حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي، مبينا أن روسيا تصدرت تلك البلدان باستيرادها الحمضيات، تلاها العراق ثم أوكرانيا ورومانيا وبولندا”.

ونوّه كاشماز بجودة الحمضيات المصدرة من تركيا، وإقبال الدول على استيرادها نظرًا لمساهمة الحمضيات في تقوية جهاز مناعة البشر.

يذكر انه بالرغم من قيام وزارة الزراعة بحظر استيراد 28 مادة زراعية وحيوانية الا أن الأسواق ما زالت تزخر بالمنتجات الزراعية المستوردة من دول الجوار.

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