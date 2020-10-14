إليكم قائمة بأسعار الذهب في الأسواق المحلية

2020/10/14 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنشر "الاقتصاد نيوز" قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (14 تشرين الاول 2020).

ففي أسواق الجملة لشارع النهر في ‍ ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 323.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 320.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 298.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 295.500.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 325 و 335 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 300 و315 ألفاً.

علما أن المثقال الواحد يساوي (خمسة غرامات).

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