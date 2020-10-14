الصناعات الخفيفة: سعر زيت الغاز يهدد خطة صنع في العراق

2020/10/14 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادطالبت شركة الصناعات الخفيفة احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بالإيعاز الى شركة توزيع المنتجات النفطية لإعتماد السعر الرسمي للوقود بدلا من السعر التجاري، منوهة الى ان السعر الحالي يهدد خطة "صنع في العراق".

وقالت الشركة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط حددت السعر التجاري لمنتوج زيت الغاز، بـ 700 دينار عراقي للتر الواحد، لشركة الصناعات الخفيفة، بدلا من السعر الرسمي البالغ 400 دينار"، مشيرة الى أن "هذا الاجراء يتنافى مع مبدأ تشجيع الصناعة الوطنية، ويتعارض مع حملة صنع في العراق التي تدعمها حكومة الكاظمي".

واضافت الشركة، أن "زيادة كلف الوقود من شأنها ان تكلف الشركة خسائر سنويا، كما ترفع من كلف منتجات عشتار الكهربائية التي تنتجها الشركة"، منوهة الى انها "تمكنت خلال فترة قصيرة من تصنيع أجهزة منزلية تحمل (ماركة عشتار)، والتي تشمل الثلاجات والعارضات والمجمدات والطباخات والمدافئ والمنتجات الاخرى".

وتابعت الشركة، "نمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة، كما ان اسعارنا تشجيعية ومناسبة جدا مقارنة بأسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة"، معربة عن استعدادها لـ"سد حاجة السوق من الاجهزة الكهربائية بشكل كامل".

وطالبت الشركة، ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بـ"تخفيض سعر الوقود، والعمل على تشجيع الصناعة المحلية، منوهة ان "ذلك يوفر العملة الصعبة للبلد ويخلق فرص عمل كثيرة للعاطلين".

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