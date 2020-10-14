الاعرجي: قانون الانتخابات مشروع دولي وقد يفقد الشيعة اغلبيتهم بالبرلمان

2020/10/14 | 12:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..عد نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، مشروع قانون الانتخابات الحالي بأنه “مشروع دولي” لتقسيم العراق، محذرا من أن الشيعة قد يخسرون اغلبيتهم في البرلمان المقبل.وقال الاعرجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مشروع قانون الانتخابات الحالي هو مشروع دولي بهدف تقسيم العراق”، مبينا أن “القانون سيشتت الكتل وقد لا تكون هناك كتلة كبيرة لتشكيل الحكومة”.وأضاف أن “الشيعة سيخسرون 11 مقعدا بسبب هذا القانون في مجلس النواب القادم”، لافتا إلى أن “المكون الشيعي قد لا يصبح اغلبية في البرلمان المقبل”.وحذر الاعرجي من “مضي بعض القيادات الشيعية مع المشروع الجديد وتكرار صدام حسين آخر”، مبينا أن “صدام اعتماد على (القذرين) من الشيعة في تصفية أوضاع المحافظات الوسطى والجنوبية”.



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