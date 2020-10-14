2020/10/14 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، من إقدام مسؤولين على محاربة المستثمرين الأجانب والعرب ومنع دخولهم إلى العراق، خوفا من تضرر مصالحهم.

وقالت اللجنة إن العراق تحول إلى بلد مستورد بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي دمرت الاقتصاد، مبينة أن تعطل المصانع والمعامل وضعف المؤسسات الانتاجية فاقم نسب البطالة لدى فئة الشباب، وأوضحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن القطاعات الصناعية الحكومية لا تستوعب الأعداد الكبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل، وتعجز عن تغطية الحاجة المحلية من المواد أو إنتاج فائض للتصدير والحصول على العملة الصعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: مسؤولون يعملون على محاربة المستثمرين الأجانب خوفا من تضرر مصالحهم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: مسؤولون يعملون على محاربة المستثمرين الأجانب خوفا من تضرر مصالحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).